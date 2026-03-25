恒地紅磡首匯再加推25伙　周六首輪開賣123伙、另招標8伙特色戶

恒地（0012）旗下的紅磡重建項目MIDTOWN SOUTH（原稱必嘉坊）第五期首匯CHESTER，新加推3號價單，提供25伙，折實平均呎價21,498元，與2號價單相同。發展商同時公布銷售安排，於本周六（28日）以價單形式銷售123伙，同日亦招標推售8伙特色戶。



3號價單涉及25伙，實用面積介乎265至347平方呎，包括19伙1房及6伙2房，價單定價609.8萬至771.3萬元，呎價21,787至26,695元；扣除最高10%折扣，折實價約548.8萬至694.2萬元，折實呎價約19,608至24,026元。

首匯在3月20日開價公佈首批50伙，折實平均呎價20,988元，其後再於23日更加價2%加推2號價單共50伙，折實平均呎價21,498元。