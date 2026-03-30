柏傲莊III獲批滿意紙重新上樓書　主打3房及4房　上半年現樓推售

新世界（0017）及港鐵（0066）合作發展的大圍站柏傲莊 III ，在2021年7月份因牆身底座混凝土檢測未達要求，主動提出拆卸重建。發展商今日（30日）公佈，該樓盤已獲批滿意紙，將以現樓形式重新推售餘貨，可以即買即住。目前該樓盤已重新上載樓書，全數提供892伙。



發展商指出，柏傲莊 III 由2座大樓組成，為整個項目的1座及8座，並細分1A、1B座，以及8A及8B座，共提供892伙。戶型包括一房至四房，實用面積由285至1,695平方呎，主打三房、四房單位。

最細一房戶實用面積285呎

全盤面積最細為1A座7樓D室，實用面積285平方呎，一房間隔，另設238平方呎平台。

最大四房雙套大宅實用面積1695呎

柏傲莊 III 面積最大為1A座62樓A室，實用面積1,695平方呎，屬四房雙套間隔，另設1,262平方呎天台。

上周一（3月23日）發展商表示，柏傲莊 III已取得入伙紙，計劃於今年上半年重新推售，涉及逾500伙，三房至四房河景戶有機會率先登場。

柏傲莊 III 1A座7樓D室面積最細，實用面積285平方呎，一房間隔，另設238平方呎平台。（樓書資料）

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