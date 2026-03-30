美聯全年賺4.2億升三成　創15年新高　末期息連特別股息共派9仙

美聯集團（1200）公佈2025年全年業績，截至12月31日止年度，收益錄得約55億元；除稅前溢利錄得約港幣4.97億元（2024年全年錄得約港幣3.71億元），按年增長接近35%；權益持有人應佔溢利約港幣4.23億元（2024年全年則錄得應佔溢利約港幣3.20億元），按年增長逾30%，創出自2010年之後的十五年新高。



美聯主席黃建業宣佈，除了建議派發末期息每股6.0港仙現金之外，為慶祝美聯成立五十三週年，及集團去年在香港上市三十週年，亦派發一次性現金特別股息，每股3.0港仙，以回饋股東一直以來的支持。是次派發特別股息的決定已考慮集團財務狀況、經營現金流、營運及未來投資資金需求及資本開支計劃。



美聯集團主席黃建業。

美聯指出，集團盈利上升主要由於年內集團旗下所有業務單位的亮麗表現，尤其是「美聯物業」及「香港置業」。又指，在住宅市場持續復甦期間，集團致力透過一系列管理措施成功實現業務增長；集團於一手及二手住宅市場之市場佔有率均有所提升；集團持續致力提升營運效率，專注於保留及吸引頂尖人才，為客戶提供優質服務。

2026年首季美聯官網、APP瀏覽量升逾30%

美聯集團副主席黃靜怡表示，2026年首季，美聯物業官網及美聯筍盤APP瀏覽量按年上升逾30%，創下自2020年以來7年同期新高。

在客戶體驗方面，集團已全面引入 AI 於置業流程之上，於今年初在線上平台全行首創「AI 自然語言樓盤搜尋功能」，名為「智快搜」。該功能突破傳統條件式篩選，以「講人話」為核心概念，用戶僅需輸入一段自然語言描述，系統即能自動分析重點並匹配最合適樓盤。「智快搜」功能正式推出後一個月，美聯物業官網及筍盤APP的瀏覽量顯著提升，與推出前一個月相比上升15%。

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