柏傲莊III明對外開放展覽廳　短期安排預約參觀現樓　最快4月推售

新世界（0017）及港鐵（0066）合作發展的大圍站柏傲莊 III ，將於明日對外開放項目展覽廳，發展商表示，該盤最快4月推售，短期內安排有興趣買家預約參觀現樓。



全盤僅7伙四房雙套連工作間及洗手間 最快4月推售

發展商今日介紹精選大宅「SKY PAVILIA 御景邸」之開則，屬三期獨有四房戶，位於第1A座55樓至61樓A單位，實用面積1,676平方呎，屬四房雙套連工作間及洗手間，望最前城門河景，全盤僅7伙。單位採橫廳設計，闊約8.6米，長約5.5米，連接與大廳同闊的露台，面積123平方呎，而且廳房同向，均望城門河景。

另指將在短期內安排買家以預約形式參觀「柏傲莊III」現樓，項目最快4月推售。 由於鐵路上蓋三房或以上大戶供應不多，料市場積聚了不少潛在購買力。

由2座大樓組成 共892伙

柏傲莊 III 由2座大樓組成，為整個項目的1座及8座，並細分1A、1B座，以及8A及8B座，共提供892伙。戶型包括一房至四房，實用面積由285至1,695平方呎，主打三房、四房單位。資料顯示，大圍站柏傲莊 III 在2021年7月份因牆身底座混凝土檢測未達要求，主動提出拆卸重建。