香港置業：樓市開局理想　首季物業註冊量逾2.3萬宗　創13年新高

樓市回暖，交投量明顯上升。香港置業研究部董事王品弟表示，據香港置業資料研究部綜合土地註冊處資料顯示，首季整體物業(包括一手私宅及二手住宅、一手公營房屋、工商舖、純車位及其他非住宅)錄23,292宗註冊，與去年第四季的23,310宗相若，較去年首季的15,906宗則增加約46.4%，創13年同期新高，反映今年物業市場開局表現理想。



↓↓每年首季整體物業註冊量↓↓

首季整體物業註冊金額1817.1億

註冊金額方面，首季整體物業共涉及約1,817.1億元，更較去年第四季約1,813.7億元輕微增加約0.2%，相比起去年首季約1,106.7億元更按年大幅急升接近6成半；若以每年首季作比較，則創自2021年後的近5年同期新高。

住宅物業方面，首季一手私宅及二手住宅錄19,937宗註冊，較去年首季的12,922宗增加約54.3%，按年同期升幅高於整體大市，反映今年首季住宅物業市場交投相當暢旺。

非住宅物業方面，工商舖、純車位及其他非住宅首季錄2,606宗註冊，較去年首季的2,008宗亦錄得約29.8%的升幅。

↓↓每年首季整體物業註冊金額↓↓

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