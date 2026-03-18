西半山天御錄首宗租賃　四房大宅月租25萬元、豪客即付年租300萬

西半山美麗臺重建項目天御（THE LEGACY）近年推出發售，屢錄大額成交個案，成為市場焦點。該豪宅盤最新錄得首宗租務個案，一伙四房戶以獲租客「零議價」並以年付方式承租，涉及租金總額達300萬元，每月租金高達25萬元，呎租約107.1元。



望中環及維港海景

中原地產西半山蔚然分行副區域營業董事簡英譓表示，西半山租賃表現強勁，3月僅半個月已錄得約130宗成交，達上月全月水平約9成。其中天御錄得首宗租賃成交，單位為2座中層B室，實用面積2,335平方呎，採4房4套間隔，坐擁中環及維港海景。

業主去年初逾1億買入、享租金回報2.9厘

單位為屋苑目前唯一租盤，極具稀缺性，月租叫價25萬元，最終獲租客「零議價」並以年付方式承租，涉及租金總額達300萬元，折合實用呎租約107.1元。據悉，業主於2025年1月以約1.021億元購入單位，是次出租可享2.9厘回報。

天御錄得首宗租賃成交，月租高達25萬元。

yoo 18 BONHAM高層複式月租17.5萬、年租210萬

此外，同區yoo 18 BONHAM高層複式戶亦錄租賃成交，實用面積2,499平方呎，採4房2套間隔。租客同樣採取年付方式，以月租17.5萬元承租，涉及租金總額210萬元，折合實用呎租約70元。據悉，業主於2020年9月以1.26億元購入單位，持貨約6年，是次出租享1.7厘租金回報。