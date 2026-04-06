日出康城海瑅灣I招標沽5伙　套現6344萬　明日次輪銷售168伙

由信和置業（0083）、嘉里建設（0683）、嘉華國際（0173）、招商局置地（0978）及港鐵公司（0066）合作發展的將軍澳日出康城海瑅灣I，今日（6日）招標售出5伙，涉資逾6,344萬元。



發展商表示，成交價及呎價最高單位為第1座(1A)26樓B單位，實用面積855平方呎，以逾1,867萬元沽出，成交呎價21,840元。

信和置業執行董事田兆源表示，項目累售370伙，套現逾34億元。另外，項目將於明日（7日）以價單形式次輪銷售168伙。

將軍澳日出康城海瑅灣I（左）累售370伙，套現逾$34億。

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