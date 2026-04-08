逆轉「97蟹貨」重災區！深井浪翠園兩房短炒　八個月升值18%

過去多年屢錄蝕讓、被戲稱「97蟹貨」重災區的深井浪翠園，屋苑新近錄得一宗二手短炒成交個案，一伙兩房戶以372萬元沽出，較8個月前買入價帳面升值57萬元或18%。



晉誠地產高級營業經理鄧錦雄表示，上述成交個案為深井浪翠園一期2座中高層B室，實用面積454平方呎，原則兩房兩廳，成交價372萬元，折合實用呎價8,914元。

新買家為外區用家，喜歡間隔實用，同時瞄樓價在400萬元以內的裝修嶄新放盤。至於業主原意購入長線收租，現見短期帳面有一定回報，決定出售。

2025年6月買入價315萬

據了解，原業主於2025年6月斥資315萬元購入上述單位，即持貨短短8個月，帳面獲利57萬元。

深井/青龍頭浪翠園。

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