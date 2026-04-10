鷹君家族羅鷹瑞沽貨後再入市　斥4750萬購跑馬地雲暉大廈低層

鷹君（00041）主席羅嘉瑞之胞弟羅鷹瑞及其相關人士，早前沽貨後再重新入市，新近以4,750萬元購入跑馬地雲暉大廈低層戶。



最新成交為跑馬地雲地利道1號雲暉大廈A座低層1室，實用面積1,953平方呎，成交價4,750萬元，呎價24,321元。資料顯示，新買家為「喜鷹有限公司（JOY EAGLE CORPORATION LIMITED）」，其公司董事包鷹君（0041）羅嘉瑞之胞弟羅鷹瑞，以及其妻子林文端。

鷹君（0041）羅嘉瑞之胞弟羅鷹瑞。（李慧娜攝）

原業主為古董商人翟健民之兒子 2014年買入價4101萬

至於單位原業主為翟凱東（CHAK HAI TUNG RONALD）及郝茜茜（HAO QIANQIAN），而翟凱東與古董商人翟健民之兒子、翟氏投資有限公司行政董事中英文姓名相同。 單位於2014年3月以約4,101萬元買入，即過去12年帳面升值約16%。

跑馬地雲暉大廈。（南豐集團）

翻查資料，今年3月份羅鷹瑞以1,900萬元沽出九龍站君臨天下一伙兩房單位，呎價約25,333元。連同此前售出的灣仔囍滙單位，共套現4,080萬元。成交單位為君臨天下2座低層C室，實用面積750平方呎，於上月底以1,900萬元沽出，呎價約25,333元。

原業主為鷹君羅氏家族成員 18年帳賺137萬

資料顯示，原業主以「喜鷹有限公司（JOY EAGLE CORPORATION LIMITED）」名義作登記，其股東及董事均包括鷹君（0041）羅嘉瑞之胞弟羅鷹瑞，以及其妻子林文端，於2007年以1,763萬元購入。羅鷹瑞等人持貨18年至今沽出，帳面獲利137萬元，物業期內升值約8%。

近期連沽兩伙豪宅 累計套現4,080萬

據了解，羅鷹瑞及相關人士早前以2,180萬元，沽出灣仔囍滙2座中層A室，實用面積761平方呎，呎價28,647元。換言之，羅鷹瑞近期連沽2伙豪宅單位，累計套現4,080萬元。

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