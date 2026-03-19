見市好？鷹君家族羅鷹瑞1900萬沽君臨天下　連環沽貨累套4080萬

豪宅市場回暖，名人趁機沽貨套現。鷹君（00041）主席羅嘉瑞之胞弟羅鷹瑞及其相關人士，新近以1,900萬元沽出九龍站君臨天下一伙兩房單位，呎價約25,333元。連同此前售出的灣仔囍滙單位，共套現4,080萬元。



上述成交單位為君臨天下2座低層C室，實用面積750平方呎，於上月底以1,900萬元沽出，呎價約25,333元。

原業主為鷹君羅氏家族成員 18年帳賺137萬

資料顯示，原業主以「喜鷹有限公司（JOY EAGLE CORPORATION LIMITED）」名義作登記，其股東及董事均包括鷹君（0041）羅嘉瑞之胞弟羅鷹瑞，以及其妻子林文端，於2007年以1,763萬元購入。羅鷹瑞等人持貨18年至今沽出，帳面獲利137萬元，物業期內升值約8%。

鷹君（0041）羅嘉瑞之胞弟羅鷹瑞。（李慧娜攝）

近期連沽兩伙豪宅 累計套現4,080萬

據了解，羅鷹瑞及相關人士早前以2,180萬元，沽出灣仔囍滙2座中層A室，實用面積761平方呎，呎價28,647元。換言之，羅鷹瑞近期連沽2伙豪宅單位，累計套現4,080萬元。