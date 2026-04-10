啟德DOUBLE COAST III賣88伙　即日沽85伙　大手客3500萬買5伙

由會德豐地產、恒地（0012）、中國海外（0688）及新世界（0017）合作發展的啟德DOUBLE COAST III，今日（10日）發售88伙，入場費折實458.6萬元起。



【17:43】DOUBLE COAST III共售出85伙 套現逾6.1億

會德豐地產副主席兼常務董事黃光耀表示，DOUBLE COAST III今日進行新一輪銷售，共售出85伙單位，共套現逾6.1億元，其中於A組大手客時段已售出40伙單位，涉資逾2.79億元，項目有望短期內加推，而整個DOUBLE COAST系列至今累售488伙，套現逾37億元。

黃光耀續指，今年至今已售出超過1,000伙單位，達1,038伙，同時已吸金近121億元。

會德豐地產副主席兼常務董事黃光耀（右三）

【17:02】據市場消息指，項目暫沽85伙。

【15:55】中原陳永傑：大手客斥資約3500萬買5伙

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，項目今張價單開價夠「筍」，成功吸引用家及長線投資者同步追捧，整體認購氣氛相當熾熱，該行暫錄一組買家斥資約3,500萬元購入5個單位。

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑。（盧翊銘攝）

大手客時段速沽40伙

會德豐地產副主席兼常務董事黃光耀表示，DOUBLE COAST III今日進行新一輪銷售，於A組大手客時段、短短半小時已速沽40伙單位，共套現逾2.79億元，

開售88伙 折實價458.6萬起

是次開售的88伙，包括13伙開放式戶、25伙一房戶、43伙兩房戶（其中5伙連儲物房）、7伙三房戶，實用面積249至641平方呎，折實價458.6萬元起，折實呎價由17,274元起，預計今批單位可套現逾6.6億元。

入場單位為第1B座18樓G單位，開放式戶型，實用面積249平方呎，扣除價單上各項折扣優惠後，折實售價458.6萬元，折實呎價18,418元。最低呎價單位為第1A座6樓F單位，兩房（開放式廚房）戶型，實用面積430平方呎，扣除價單上各項折扣優惠後，折實售價742.8萬元，折實呎價17,274元。

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