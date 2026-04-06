啟德DOUBLE COAST III周五發售88伙　全盤累售399伙、套現近32億

由會德豐地產、恒地（0012）、中國海外（0688）及新世界（0017）合作發展的啟德DOUBLE COAST III，今日（7日）公布新銷售安排，將於周五（10日）發售88伙。該盤於4月初加推全新價單共120伙，折實平均呎價約19,286元。



是次開售的88伙，包括13伙開放式戶、25伙一房戶、43伙兩房戶（其中5伙連儲物房）、7伙三房戶，實用面積249至641平方呎，折實價458.6萬元起，折實呎價由17,274元起，預計今批單位可套現逾6.6億元。

入場單位為第1B座18樓G單位，開放式戶型，實用面積249平方呎，扣除價單上各項折扣優惠後，折實售價458.6萬元，折實呎價18,418元。最低呎價單位為第1A座6樓F單位，兩房（開放式廚房）戶型，實用面積430平方呎，扣除價單上各項折扣優惠後，折實售價742.8萬元，折實呎價17,274元。

會德豐地產副主席兼常務董事黃光耀表示，整個項目開售至今已累售399伙、套現近32億元，而DOUBLE COAST III 是次新開售單位，主打一房、兩房等目前市場上最受歡迎戶型，料吸引年輕家庭、換樓客及投資者等。

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