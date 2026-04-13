周末新盤129伙升2倍　海瑅灣沽71伙套現逾5.6億　會地兩盤沽17伙

周末再有新盤銷售。過去兩日（11日、12日）新盤市場共錄得約129伙成交，較上周的42宗成交上升2倍。當中日出康城海瑅灣I 展開第三輪銷售，即日沽出71伙，單日套現逾5.6億元；MIAMI QUAY及DOUBLE COAST過去兩天共沽17伙，套現逾1.6億元。



海瑅灣I 三周累沽595伙、套現逾52億

由信和置業（0083）、嘉里建設（0683）、嘉華國際（0173）、招商局置地（0978）及港鐵公司（0066）合作發展的將軍澳日出康城海瑅灣I ，周末展開第三輪公開發售261伙，項目即日沽出71伙，單日套現逾5.6億元，如計及早前價單銷售及招標單位，項目三周沽出595伙，套現逾52億元。

至於，第三輪銷售最貴一伙為2B座51樓D單位，實用面積558平方呎，屬兩房連開放式廚房及書房間隔，成交價908.99萬元，呎價16,290元。另最貴一呎價單位為1B座51樓B單位，實用面積457平方呎，兩房連開放式廚房間隔，成交價875.16萬元，呎價19,150元。

將軍澳日出康城海瑅灣。

啟德MIAMI QUAY、DOUBLE COAST 兩天沽17伙 套現逾1.6億

會德豐地產旗下兩盤，啟德MIAMI QUAY及DOUBLE COAST 過去兩天共沽17伙，套現逾1.6億元。當中DOUBLE COAST III 第1A座9樓A室以1,397.2萬元沽出，實用面積641平方呎 ，屬三房套連開放式廚房間隔，呎價21,797元。發展商表示，MIAMI QUAY至今累售272伙，套現近30.4億元；DOUBLE COAST至今累售493伙，套現近38.4億元。

啟德維港・灣畔累沽3伙 吸金5594.5萬

由中國海外（0688）、九龍倉集團（0004）、恒基地產（0012）及嘉華國際（0173） 合作發展的啟德跑道區項目「維港・灣畔」累沽3伙，吸金5,594.5萬元。

項目昨日沽兩伙，屬第T2B期第5B座6樓A單位，實用面積為744平方呎，成交價2,363.7萬元，呎價約31,770元，屬三房間隔；及第1A期第1C座19樓G單位，實用面積為513平方呎，成交價1,450.7萬元，呎價28,279元，屬兩房間隔。

啟德維港・灣畔。

黃竹坑站港島南岸晉環1794.9萬沽兩房

由路勁（1098）夥平保（2318）等發展的黃竹坑站港島南岸第一期晉環沽一伙，屬單位為第2A座42樓B室，屬兩房間隔，實用面積584平方呎，以1,794.9萬元成交，呎價30,735元。單位間隔方正實用，空間感充足。