首季新盤撻訂167宗升8%　中原料撻訂高峰已過、全年削四成至550宗

香港樓市回穩，一手新盤撻訂個案預計將會減少。中原指出，2026年第一季新盤撻訂宗數錄167宗，較2025年第四季的154宗，上升8.4%，但連續2季處於百宗水平，明顯比早前逾二百宗為少。該行又認為近年新盤定價克制，相信撻訂高峰期已過，估計2026年全年撻訂數字將降至約550宗，較2025年高峰881宗大減近四成。



中原地產研究部高級聯席董事楊明儀指出，2026年第一季新盤撻大訂錄148宗，撻大訂比例為89%，按季跌1個百分點，比例連跌2季；撻細訂比例則連升2季，今年首季上升至11%。樓市向好，樓價升勢持續，發展商趁旺市加快出售撻訂單位，撻訂宗數因而有所增加。不過，樓價回升，於樓價高位購入新盤的買家最終選擇撻訂料將減少。

雖然新盤撻訂宗數增加，但重售比例顯著提升。於2026年第一季取消交易的167宗一手私人住宅之中，截至3月底有123宗已成功重售，重售比例達74%，較去年第四季撻訂並於當季重售比例的40%，急升34個百分點。受惠市況暢旺，發展商收回撻訂單位後重推，盤源快速被買家消化，因此重售比例重返七成。

日出康城凱柏峰I撻訂40宗最多

今年首季撻訂宗數最多的9個一手項目，全屬撻大訂個案。撻訂宗數最多的是將軍澳日出康城十一期B凱柏峰I，錄40宗，98%已重售。其次為將軍澳日出康城十一期C凱柏峰II，錄15宗，67%已重售。第三是油塘親海駅II，錄10宗，90%已重售。將軍澳日出康城十二期A Seasons Place、南昌站維港匯三期、啟德啟德海灣一期、元朗朗天峰、何文田瑜一IB期及IC期，分別錄6宗至9宗撻訂不等，當中朗天峰及瑜一IB期已全部重售，而其餘項目的重售比例介乎50%到89%。

凱柏峰位於將軍澳康城路1號。

5伙重售降價幅度逾三成

第一季重售降價幅度達三成或以上的單位合共5個，按季減少2個，其中4個是在2019至2021年樓價高峰期間一手售出。重售價跌幅最大為何文田傲玟3座中層C室，實用面積934呎，原於2020年1月以3,091.9萬元買入，呎價33,104元，單位於2022年7月取消交易，2026年第一季重新以1,882萬元售出，呎價20,150元，重售價下降了39%。

何文田傲玟。

個別撻訂單位重售較原價賣貴39%

另外，第一季撻訂單位重售價較原價提升幅度最高的首五位，全部是在2025年一手售出，均為少於400呎的細單位，有3宗屬於元朗朗天峰。提價幅度最多為大埔上然3期5座高層D11室，實用面積304呎，原於2025年8月以344.1萬元買入，呎價11,319元，今年第一季重新以480萬元售出，呎價15,789元，重售價上調39%。

元朗朗天峰2座中層K室，實用面積370呎，原於2025年2月以422.5萬元買入，呎價11,419元，第一季重新以550萬元售出，呎價14,865元，重售價提升30%。

朗天峰坐落元朗十八鄉路。

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