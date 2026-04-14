日出康城海瑅灣錄3宗撻訂　買家5日後棄購　料合共輸逾118萬訂金

由信和置業（0083）、嘉里建設（0683）、嘉華國際（0173）、招商局置地（0978）及港鐵公司（0066）合作發展的將軍澳日出康城海瑅灣I，單日錄3宗撻訂個案，共涉及樓價2,377.54萬元，今棄購料共輸逾118萬元訂金。



據成交紀錄冊顯示，涉及三伙海瑅灣I ，分別為1B座36樓G室、2B座21樓D室，以及1B座21樓F室，實用面積456至558平方呎，同屬兩房間隔，於2026年3月31日首輪銷售時沽出，成交價732.95萬至908.98萬元。

不過，該批買家於5日後棄購，最新顯示為簽訂臨時買賣合約後交易再未有進展，料買家已棄購，料每一個單位終遭發展商殺訂5%，料合共涉及118.87萬元。

↓↓海瑅灣I首輪 銷售現場情況↓↓

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