土瓜灣壹沐2期快登場 最快下周上樓書開價、下月開售 料較1期貴
撰文：李煥好
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恒地（0012）旗下土瓜灣道住宅項目壹沐HIGHWOOD，部署短期內推出第2期，涉及415伙，主打兩房戶型。該期將最快於下周上載樓書及公佈首張價單，擬下月正式開售。
恒基物業代理董事及營業（一）部總經理林達民表示，將正式推出壹沐第2期，合共415伙，戶型涵蓋一房至四房，當中超過六成屬於兩房戶。該期預計關鍵日期為2027年7月底，樓花期約為15個月。
最快下周上樓書及開價 定價將較一期貴
他透露，壹沐2期最快下周上載樓書及開價，擬下月正式開售，定價將較第一期貴。至於項目1期累售379伙，佔該期數單位總數約95%，套現約24億元，其中284伙於今年售出，平均成交呎價約2萬元。第1期現僅餘約20伙待售。
另外，集團旗下的西半山天御兩期至今累售41伙，總套現逾70億元，平均呎價約6萬元。
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