周末新盤錄157宗　土瓜灣壹沐周日首輪即沽75伙　套現4.9億

周末有新盤開售，帶動一手成交量。過去兩日（13日、14日）新盤市場共錄得約157伙成交，較上周的187宗下跌16%。恒基地產（0012）展的土瓜灣壹沐第1期於周日首輪銷售148伙，即日賣出約75伙，套現4.9億元。



土瓜灣壹沐第1期，於周日展開首輪銷售，以價單形式發售148伙。項目即日售出約75伙，套現超過4.9億元。

發展商表示，當日錄得兩組大手客入市，其中最大手買家斥資2,236.29萬元購入4伙單位，包括2伙一房及2伙兩房；單位均位於第1座7樓。

信和系兩新盤周末累售17伙 日出康城凱柏峰佔12伙

信和置業（0083）旗下兩個鐵路盤，將軍澳日出康城凱柏峰及元朗錦上路站柏瓏，於周末兩日共錄得17宗成交，套現逾9,400萬元。其中凱柏峰系列售出12伙，套現逾6,600萬元。當中最高成交單位為第2A座9樓F室，屬兩房平台特色戶，實用面積422平方呎，另設74平方呎平台，成交價739.25萬元，呎價17,518元。

而柏瓏兩日則沽出5伙，套現逾2,800萬元。其中最高成交單位為第6座12樓B5室，實用面積384平方呎，屬一房連儲物室間隔，成交價585.97萬元，呎價約15,260元。

大埔上然兩日售13伙

萬科香港旗下大埔上然第3期，於周末兩日累售13伙，總成交金額逾4,827萬元，單位成交價由344.5萬至487.9萬元不等。當中最高成交單位為第5座10樓D7室，實用面積303平方呎，一房間隔，成交價379.7萬元，呎價約12,531元。