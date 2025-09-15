土瓜灣壹沐設逾2.8萬呎會所連園林　首輪沽75伙、三成為內地客

恒地（0012）旗下土瓜灣道住宅項目壹沐HIGHWOOD第一期，於周日（14日）首輪銷售148伙，即日沽75伙，套現4.9億元。恒基物業代理董事及營業（一）部總經理林達民表示，首輪沽出的75伙，平均成交價為655.9萬元，平均呎價約18,281元，當中普通話拼音買家及投資者各佔三成。



料樓價年內2至3%上落

被問及新一份《施政報告》或未有推出樓市有利好措施，林達民表示，目前樓市氣氛良好，人才入境計劃、投資移民計劃，以及留學生在港讀書亦對樓價及租金有支持，料年內樓價有上落2至3%。

另外，壹沐提供會所連園林空間逾2.8萬平方呎，當中以三維立體景觀設計打造約 8,500 平方呎的沉浸式生態園林空間，另園林亦設兩座以落地玻璃包圍的圓亭。

恒基物業代理董事及營業（一）部總經理林達民（右二）、歌手戴祖儀（右一）

兩年前以底價10.71億統一業權、每呎地價1.15萬

翻查資料，恒地於2023年6月透過強拍，以底價10.71億元統一土瓜灣落山道72至76號、及土瓜灣道72至76B號等一籃子業權，以重建後樓面約92,582方呎計，每呎樓面地價11,568元。