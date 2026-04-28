新地荃灣形瑨開價首批110伙　一房入場費461萬　呎價最平16079元

新地（0016）荃灣東橫窩仔街住宅項目形瑨（Lime Spark）公布首張價單，首批提供110伙，戶型涵蓋一房至兩房，入場461.46萬元起，呎價16,079元起。首批折實平均呎價為17,177元。



首批110伙 折實均價17177元

首批提供110伙，一房佔30伙、兩房佔80伙，整批實用面積273至416平方呎。扣除最高15%折扣後，折實售價由461.46萬元至736.44萬元，呎價16,079至17,981起。

折實入場價為461.46萬 呎價最平16079元

當中入場單位為5樓K室，實用面積273平方呎，屬一房間隔，折實售價為461.46萬元，呎價16,903元。而最平呎價單位為5樓M室，實用面積393平方呎，屬兩房間隔，折實售價為631.89萬元，呎價16,079元。

新地代理特別發展部助理總經理（銷售及市務）譚錫湛形容，首張價單為「閃爆荃城價」，定價參考同區二手，將視乎市場反應再決定加推步伐，聽日對外開放示位參觀，本周四接受認購登記。

新地代理特別發展部助理總經理（銷售及市務）譚錫湛。（黃祐樺攝）

提供462伙 料總地價成本近8億

項目提供462伙，戶型涵蓋一房至三房，以至特色單位。準單位包括90伙一房連開放式廚房單位，兩房連開放式廚房則佔全盤近7成，涉及323伙，三房套29伙，實用面積594平方呎。另外，亦有實用面積由231至890平方呎的特色單位，涉及20伙。

翻查資料，新地在31年前以2.3億元買入該工廈及兩次補地價合計約5.7億元計，項目總地價成本近8億元，每呎成本近4,000元。

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