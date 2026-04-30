紅磡首岸次輪120伙再度沽清　套現10億　大手客2510萬買3伙投資

由恒地（0012）夥希慎興業（0014）及帝國集團旗下紅磡市區重建項目首岸（One Victoria Cove），於今日（30日）展開次輪發售120伙，折實入場價684.5萬元，折實呎價由19,121元起。



【17:37】全數120伙已獲得認購 套現10億

恒基物業代理董事及營業（二）部總經理韓家輝表示， 今日推出包括2房單位106伙、3房單位7伙，以及7伙2房連平台特色戶，單位實用面積由301平方呎至642平方呎 ，全數120伙已獲得認購，套現約10億元，項目短短一周內售出338伙，套現逾26.4億元，將於短期内推出新價單應市。

恒基物業代理董事及營業（二）部總經理韓家輝（左）

【17:15】據市場消息指，次輪發售120伙已全獲揀選。

【17:00】據市場消息指，項目暫有116伙獲揀選。

【16:08】 美聯物業高級董事布少明表示，有投資客連環購入3伙兩房戶，涉及金額約2,400萬元 。

【14:48】據市場消息指，項目暫有59伙獲揀選。

【14:32】 中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，該行在大手時段，錄得兩組買家分別斥資2,510萬及2,114萬購入3伙兩房投資。

【13:18】 中原陳永傑：料可全數沽清

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，項目首輪發售218伙即日沽清，向隅客眾多，今日出席客戶約7成為向隅買家。首岸位處九龍市區，毗鄰理工大學，剛需及投資需求兼備，預料今日推售的120伙亦可全數沽清。

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑。

【12:29】 美聯布少明：大手客擬擲2800萬買3伙收租

美聯物業高級董事布少明預計，「首岸」有望再度即日全數售罄，有大手客計劃斥資約2,800萬元購入共3個兩房單位用作投資收租。

客源方面，以九龍區客人為主，佔約6成；新界區及港島區客人佔約4成。用家佔約6成，投資者佔約4成。預期呎租約65元至70元，租金回報料逾4厘。項目亦受內地客歡迎，約有5成為內地買家。

美聯物業高級董事布少明

次輪發售120伙 入場費684.5萬起

次輪發售120伙，戶型涵蓋兩房至三房，當中包括兩房佔106伙、三房佔7伙，以及7伙兩房連平台特色戶，價單售價由752.2萬至1,538.3萬元，價單呎價由21,013至26,090元；折實售價684.5萬至1,399.9萬元，折實呎價19,121至23,742元。

紅磡首岸。（資料圖片）

採全港首個「合併式小區」概念

項目採全港首個「合併式小區」概念，未來合併式小區規劃設天橋系統，住戶可由首岸經天橋達港鐵土瓜灣站。項目第1期（第2座）涉及360伙，涵蓋兩房至三房套戶型，實用面積由301至642平方呎。另第3期（第1座）涉及288伙，戶型涵蓋兩房至三房套連工作間戶型，實用面積由301至708平方呎。

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