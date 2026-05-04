新地荃灣形瑨4日暫收逾3000票　超額26倍

新地（0016）荃灣東橫窩仔街住宅項目形瑨（Lime Spark）上周公布首張價單110伙，發展商指，項目開放示範單位及推出首張價單後，設於九龍站環球貿易廣場的銷售中心，已累積接待逾16,000人次參觀，並已收逾3,000票，若以首張價單110伙計，暫時超額約26倍。



發展商指，入票人士中八成來自新界區，其餘兩成來自九龍及香港區，當中大部份屬荃灣區分支家庭及年輕置業人士，亦有部分是想購入多於一伙的投資者。又指出，項目會繼續開放示範單位及收票，相信收票數字會再創新高，預計周內會推出銷售安排及作出首輪發售。

首批110伙 折實均價17177元

首批提供110伙，一房佔30伙、兩房佔80伙，整批實用面積273至416平方呎。扣除最高15%折扣後，折實售價由461.46萬元至736.44萬元，呎價16,079至17,981起，首批折實平均呎價為17,177元。當中入場單位為5樓K室，實用面積273平方呎，屬一房間隔，折實售價為461.46萬元，呎價16,903元。

提供462伙 料總地價成本近8億

項目提供462伙，戶型涵蓋一房至三房，以至特色單位。準單位包括90伙一房連開放式廚房單位，兩房連開放式廚房則佔全盤近7成，涉及323伙，三房套29伙，實用面積594平方呎。另外，亦有實用面積由231至890平方呎的特色單位，涉及20伙。

翻查資料，新地在31年前以2.3億元買入該工廈及兩次補地價合計約5.7億元計，項目總地價成本近8億元，每呎成本近4,000元。

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