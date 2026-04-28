新地荃灣「形瑨」示範單位曝光　糅合禪意、現代簡約風格｜多圖

今日公佈首張價單的新地（0016）荃灣東橫窩仔街住宅項目形瑨（Lime Spark），同步開放4伙示範單位予傳媒參觀，當中兩房經改動示範單位糅合禪意與現代簡約風格。



兩房裝修採禪意與現代簡約風格設計

當中一伙兩房連開放式廚房經改動示範單位參照18 樓Ｍ單位搭建，實用面積為393平方呎。單位設計概念糅合禪意與現代簡約風格，以「輕盈、平靜、極簡」作為整體設計主軸，大門旁配置儲物櫃，內設多個層板，當中設有開放式檯面，便於擺放常用物品，牆上更配有USB連Type-C插頭的電插座，此外單位雪櫃亦嵌入儲物櫃內，同時善用頂部空間增設儲物櫃。

單位採用時尚開放式廚房設計，配備石紋設計、空間充裕的工作檯面，廚房亦有家電組合，包括電磁煮食爐、抽油煙機、微波蒸焗爐及洗衣乾衣機。

書房設有以木材及石材製作的大型書桌、大型展示架及多層開放式展示書架。另主人房沿入口位置度身訂造開放式衣櫃，提供充裕的儲納空間。睡床置於大窗旁，採納自然光線。

浴室地板採用色調淡雅的米色石紋設計，設有三件頭浴室配備，包括淋浴間、洗手盆及坐廁，洗手盆櫃及鏡櫃設收納層板，並配有電插座，滿足日常使用需求。

↓↓形瑨18樓M室連裝修示範單位↓↓

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兩房大門旁設置定製淺色木紋儲物櫃

另外一伙兩房連開放式廚房無改動示範單位同樣按照18樓M單位搭建，實用面積為393平方呎。單位大門採用防火實心木門設計，配備智能電子門鎖。

↓↓形瑨18樓M室清水示範單位↓↓

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兩房間隔實用無走廊

另一伙示範單位為18樓F單位 ，屬兩房連開放式廚房間隔，屬無改動示範單位，實用面積為362平方呎。單位大門採用防火實心木門設計，配備智能電子門鎖。大門旁設置淺色木紋儲物櫃，內設多個層板，可作鞋履收納之用。

單位採用開放式廚房設計，牆上裝設有置物架及電插座。客廳及飯廳呈長方形格局，地板鋪砌淺色石紋瓦。客廳及飯廳與露台連工作平台相接，採用落地玻璃趟門設計，露台連工作平台置整合式儲物櫃。主人睡房及睡房1格局方正，搭配大窗設計，牆上預留電插座。

浴室地板至牆身採用色調淡雅的灰色石紋設計，設有三件頭浴室配備。洗手盆櫃及鏡櫃設收納層板，並配有電插座。

↓↓形瑨18樓F室清水示範單位↓↓

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一房鋪砌淺色系木紋防潮岩塑地板

最後一伙示範單位為18 樓 K 單位，實用面積為273平方呎，屬一房連開放式廚房間隔。單位大門採用防火實心木門設計，配備智能電子門鎖，大門旁配置淺色木紋儲物櫃，內設多個層板，牆上有USB連Type-C插頭的電插座，Bosch雪櫃隱藏於大門後，頂部設儲物櫃。

單位採用開放式廚房設計，牆上裝設有置物架及電插座，搭配象牙白色及木紋廚櫃與石紋工作檯面，櫃內設有層板。廚房家電設包括電磁煮食爐、抽油煙機及微波蒸焗爐等。

客廳及飯廳呈長方形設計，長約4.675米，寬約2.45米，地板採用淺色石紋瓦鋪砌，客廳及飯廳與露台連工作平台相接，採用落地玻璃趟門設計，引入自然光線，露台連工作平台設有整合式儲物櫃，配備下拉式升降拉籃及工作檯面，洗衣乾衣機亦嵌入其中。

睡房1間隔方正實用，鋪砌淺色系木紋防潮岩塑地板，搭配大窗設計。

↓↓形瑨18樓K室清水示範單位↓↓

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提供462伙 料總地價成本近8億

項目提供462伙，戶型涵蓋一房至三房，以至特色單位。準單位包括90伙一房連開放式廚房單位，兩房連開放式廚房則佔全盤近7成，涉及323伙，三房套29伙，實用面積594平方呎。另外，亦有實用面積由231至890平方呎的特色單位，涉及20伙。

翻查資料，新地在31年前以2.3億元買入該工廈及兩次補地價合計約5.7億元計，項目總地價成本近8億元，每呎成本近4,000元。

新地（0016）荃灣東橫窩仔街住宅項目形瑨（Lime Spark）。

新地（0016）荃灣東橫窩仔街住宅項目形瑨（Lime Spark）。

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