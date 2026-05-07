新盤銷情熾熱　4月累積貨尾量17472伙　較高位大減近四分之一

一手市場交投暢旺。香港置業研究部董事王品弟表示，4月一手私宅成交量約2,300伙，連續2個月超越2,000宗水平，並較去年平均每月約1,670伙大幅高出近38%，反映4月一手交投暢旺；計及4月，一手已連續15個月錄得逾千宗成交，反映新盤市場氣氛持續熱烈，推動貨尾量維持下跌趨勢。



累積貨尾量較去年1月高位減少近5650伙

據香港置業資料研究部資料顯示，最新4月底全港累積貨尾量（包括樓花及現樓）錄約17,472伙，較3月約17,589伙輕微減少約0.7%；然而，有關數字仍創37個月（即逾3年）次低，與去年1月高位約23,121伙相比，則減少約5,649伙，跌幅達24.4%。預期新盤銷售持續暢旺，料貨尾量下行趨勢將會延續。

每月累積貨尾量

每月累積貨尾量。

新界區跌幅最大 九龍區去貨最多

若以三區劃分，當中新界區累積貨尾量減幅最大，由去年1月約6,602伙減少約1,749伙，至今年4月約4,853伙，減幅達26.5%；九龍區（包括將軍澳及西貢）由去年1月約12,993伙減少約3,254伙，至今年4月約9,739伙，貨尾量去貨最多，而減幅亦達25%；而港島區（包括愉景灣）由去年1月約3,526伙減少約646伙，至今年4月約2,880伙，減幅約18.3%。

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