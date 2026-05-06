永泰雲向一房戶撻訂 買家5日後棄購 料遭發展商殺訂逾20萬
撰文：黃祐樺
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永泰地產（0369）旗下上水粉錦公路住宅項目「雲向」 錄一宗撻細訂個案，涉及一伙樓價413.5萬元的一房戶，買家於5日後棄購，料輸20.7萬元訂金。
據成交紀錄冊顯示，是次撻訂單位為雲向28樓C3室，實用面積291平方呎，屬一房間隔，於2026年4月份以413.5萬元沽出，呎價14,210元，當時買家採90天現金付款計劃。
5日後棄購 殺訂逾20萬
不過，該買家於5日後棄購，最新顯示為簽訂臨時買賣合約後交易再未有進展，反映買家已棄購，料單位終遭發展商殺訂樓價5%，料合共涉及20.7萬元。
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