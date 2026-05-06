紅磡首岸第三期周日首賣130伙　折實均價21693元　入場698.51萬

由恒地（0012）夥希慎興業（0014）及帝國集團旗下紅磡重建項目首岸（One Victoria Cove）落實本周日（10日）發售130伙，入場費698.51萬元，折實平均呎價為21,693元。首輪銷售將於本周五（8日）下午4時截止登記。



首輪發售130伙 主打兩房

是次首輪發售130伙，戶型涵蓋兩房至三房單位，當中包括兩房單位101伙、三房單位29 伙，單位實用面積由338平方呎至708平方呎，價單售價由767.6萬元至最高1,742.8萬元，價單呎價由22,399元至25,3717元，折實售價則由698.51萬元至1,585.94萬元，折實呎價由20,383元至23,087元。

恒基物業代理董事及營業 (二) 部總經理韓家輝。（右）

入場費698.51萬

當中入場單位為5樓L單位，實用面積338平方呎，屬兩房間隔，扣除最多折扣優惠後，折實價698.51萬元，折實呎價20,666元。最平呎價單位為3樓M單位，實用面積616平方呎，屬三房間隔，扣除最多折扣優惠後，折實價1,255.61萬元，折實呎價20,383元。

銷售當日售樓處設於中環國際金融中心一期，並在早上9時30分展開銷售。準買家可細分A、B組，當中A組買家最多可買3伙，另B組最多可買2伙。

恒地2021年斥81.89億奪地 樓面地價11414元

項目屬於市建局土瓜灣庇利街/榮光街重建項目，由恒地在2021年以81.89億元奪得，每方呎樓面地價11,414元。其後再在2022年宣布夥拍希慎興業及帝國集團以合資方式發展。據知，該項目地盤面積約79,718平方呎，可建樓面約71.74萬平方呎，位於環海東岸的西面。項目包括近60萬平方呎的住宅樓面，另有約11.9萬平方呎的商業樓面。

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