中原：2025年新盤持貨一年平均賺近兩成　天璽‧天最勁一年賺逾43%

樓市回暖，交投轉旺。中原地產發表報告指，撤辣後業主沒有轉售限制，在2024年至2026年4月10日錄36,102宗一手私人住宅新盤，其中截至2026年3月31日的二手轉售有465宗，轉售宗數比例錄1.3%。當中在2025年一手買入的新盤單位，其後在2026年時二手賣出，持貨一年平均賺近兩成。



另外，新界樓一手買入、二手賣出的個案錄得306宗，高過九龍及港島區。至於，在帳面獲利幅度最高的5宗個案，全部單位帳面升值逾三成半，當中啟德天璽‧天一伙高層戶，持貨約一年轉手帳面賺逾43%。



2025年新盤持貨一年平均賺近兩成

據中原資料，以一手買入二手轉售年份劃分，於2025年買入2026年沽出個案錄200宗，當中187宗獲利，獲利比例高達94%，較2024年買入2026年沽出的76%獲利、2024年買入2025年沽出的67%獲利、2025年買入同年沽出的52%獲利為高。

2025年買入2026年沽出的平均帳面獲利幅度錄19.8%最多，因為2025年樓價處於低位，而2026年樓價明顯回升，故二手獲利空間較大。

2024年買入2025年沽出的獲利幅度亦錄12.1%，因大部份天璽‧天轉售，當時2024年底發展商開價克制。不過，2024買入同年沽出的蝕讓比例錄80%最高，因業主撤辣後入市，惟其後樓價持續下調所致。至於2024買入2026年沽出的平均帳面蝕讓幅度錄14.0%則最多。

新界樓轉售宗數錄306宗 屬三區最多

分區方面，新界一手買入二手轉售宗數錄306宗，屬三區中最多，九龍及港島分別錄149宗及10宗。港島轉售較少，主要因為區內新盤多為小型的單幢項目不屬統計範圍，加上港島新盤入場成本較高，業主大多傾向長線持有，短期轉售相對較少。

新界二手轉售有246宗獲利，獲利比例最高錄80%，九龍獲利比例亦近八成，錄78%，但港島則蝕讓比例最高錄70%。平均帳面獲利幅度最多是新界，錄16.7%，大於九龍及港島的12.9%及10.7%。而三區的平均帳面蝕讓幅度卻相若，介乎11.4%至12.2%。

四房或以上平均蝕讓幅度最多

房型分類，新盤二手轉售集中兩房及一房單位，錄207宗及173宗。當中一房至三房獲利比例均逾七成，分別錄84%、82%及72%。但開放式及四房或以上獲利比例，只有40%及55%。兩房至三房平均帳面獲利幅度逾一成半，錄17.4%及16.9%。轉售平均蝕讓幅度最多的房型是四房或以上，錄近三成蝕幅。

2024年及以後買入二手轉售宗數較多的19個新盤中，西沙SIERRA SEA錄140宗最多。啟德天璽‧天錄72宗居次。青衣明翹匯則二手轉售比例最高，錄13%。有10個新盤的獲利比例達八成或以上，元朗朗天峰及將軍澳日出康城PARK SEASONS/SEASONS PLACE更全數100%轉售獲利。

SIERRA SEA、朗天峰平均帳賺逾兩成

SIERRA SEA及朗天峰的平均帳面獲利幅度逾兩成，錄22.1%及20.3%，這兩個項目一手開售時樓價正處於谷底，業主在2026年沽出能獲可觀利潤。

THE HOLBORN、海茵莊園、明翹匯百分百蝕讓

值得留意的是，有3個新盤全數100%蝕讓，分別是鰂魚涌THE HOLBORN、將軍澳海茵莊園及青衣明翹匯，上述項目平均蝕讓幅度均逾一成，明翹匯蝕幅超過三成最多，這些業主多為撤辣後一手購入單位，並在2025年下半年樓價回升前二手售出。

將軍澳海茵莊園。

天璽‧天一年賺逾43%

一手買入二手轉售帳面獲利幅度最高的5個案，全部單位帳面升值逾三成半。獲利幅度最大是天璽‧天1期6座高層H室，實用面積692平方呎，業主於2024年第4季以1,518.14萬元買入，呎價21,938元，其後2025年第4季以2,180萬元售出，呎價31,503元，帳面賺43.6%。

其次是SIERRA SEA第1B期 5座低層A室，實用面積571平方呎，業主於2025年第2季以591.94萬元買入，呎價10,367元，其後2026年第1季以823萬元售出，呎價14,413元，帳面賺39%。

天璽‧天

明翹匯逾一年輸四成

至於轉售帳面蝕讓幅度最高的5個案，全部單位帳面貶值34%或以上。蝕讓幅度最大是明翹匯1座中層A室，實用面積807呎，業主於2024年第1季以1,568.9萬元買入，呎價19,441元，其後2025年第3季以938萬元售出，呎價11,623元，帳面蝕40.2%。

OMA OMA第2B座高層H室，實用面積493呎，業主於2024年第4季以631.58萬元買入，呎價12,811元，其後2025年第4季以395萬元售出，呎價8,012元，帳面蝕37.5%。

明翹匯。

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