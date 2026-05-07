新地荃灣形瑨周六首輪賣154伙　累收逾5700票　超額認購36倍

新地（0016）荃灣東橫窩仔街住宅項目形瑨（Lime Spark）本周六（９日）首輪銷售154伙，入場費461.46萬元，項目昨晚截票，累收逾5,700票，按首輪銷售154伙計算，超額認購36倍，將於本周五進行抽籤。



首輪銷售154伙 超額認購36倍

首輪銷售154伙，戶型涵蓋一房至兩房，當中包括42伙一房及112伙兩房，扣除最高15％優惠後，折實售價由461.46萬至754.71萬元，折實呎價由16,079元至18,408元，折實平均呎價為17,408元。

入場費461.46萬元

當中入場單位為5樓K室，實用面積273平方呎，屬一房間隔，折實售價為461.46萬元，呎價16,903元。首輪銷售當日分A、Ｂ組，其中A組可購2至6伙，B組可購1至2伙，兩組買家可購單位總數上限均為77伙。

新地代理特別發展部助理總經理（銷售及市務）譚錫湛。

提供462伙 料總地價成本近8億

項目提供462伙，戶型涵蓋一房至三房，以至特色單位。當中包括90伙一房連開放式廚房單位；兩房連開放式廚房則佔全盤近7成，涉及323伙；三房套29伙，實用面積594平方呎。另外，亦有實用面積由231至890平方呎的特色單位，涉及20伙。

翻查資料，新地在31年前以2.3億元買入該工廈及兩次補地價合計約5.7億元計，項目總地價成本近8億元，每呎成本近4,000元。

01驗樓 ︰「買樓唔同買棵菜」。若沒有人從旁指導，業主們手執驗樓表，或因毫無經驗而感到迷茫、無從入手，甚至忽略單位的重要缺陷。若希望《香港01》為你驗樓，可簡單寫下自己的「上車」故事，並將個人聯絡方式電郵至：property@hk01.com我們會盡快與你聯絡。