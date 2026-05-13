美聯：4月近1900宗內地客買一、二手樓　急升48%創兩年新高

美聯物業發表報告指，據該行研究中心綜合土地註冊處資料，按已知買家姓名作分析，4月內地買家（以買家姓名的英文拼音鑒別）於本港一二手住宅市場的註冊量共錄1,892宗，按月大升約47.7%，並創2年以來的新高；同期涉及金額約189億元，按月亦顯著上升約30.7%，亦達17個月的高位。



值得留意的是，內地買家註冊宗數已連續14個月超越千宗水平，涉及金額亦連續11個月突破百億元，同創自2010年有紀錄以來最長。



美聯物業分析師岑頌謙指出，2月底中東地緣政治局勢升溫後，本港樓市交投表現依然向好，4月份住宅物業，當中包括一手私樓及二手住宅註冊量創出2年新高，反映交投暢旺；而內地買家入市動力亦相當強勁，內地買家宗數除了同樣創2年新高外，連續14個月錄逾千宗亦反映其購買力的可持續性。

人民幣走強 料提升內地買家入市港樓意欲

展望未來，人民幣走強會提升內地買家入市購入港樓的意欲，而政府近年積極搶人才，不少內地專才選擇來港工作，在租金持續上升的情況下，部分專才由「轉租為買」，相信內地買家積極入市港樓的情況會延續。

內地買家積極入市，以今年首4個月合計已達5,777宗，相當於去年全年13,906宗的41.5%，同期金額高達616億元，達去年全年約1,379億元接近4成半。隨著多項利好因素持續，加上內地專才及高淨值人士將香港視為資產配置、自住及子女留學的重要據點，預期今年內地買家註冊量額將超越去年，再創新高。

一手宗數按月急升近96%

岑頌謙續稱，4月內地買家註冊量急升，主要來自一手市場帶動，當中一手物業宗數錄1,032宗，按月急升約95.8%；同期二手住宅物業錄860宗，按月亦升約14.1%；然而，無論實際宗數抑或按月升幅，都反映內地買家入市港樓明顯傾向新盤市場。

4月新盤瑜意最受內地買家歡迎

若單以新盤計算，4月份最多內地買家的新盤項目為瑜意，暫涉及95宗，料因為該盤位處尖沙咀與佐敦的核心區一帶，其交通便利吸引內地買家。日出康城海瑅灣暫涉及92宗排第二位，一向屬內地買家心頭好之一。首匯、壹沐、雲向則分別以89宗、88宗及75宗排第三至五位。

二手方面，4月份內地買家中，匯璽以19宗居首；愉景灣錄10宗，排第二，名城、翰林峰與貝沙灣分別錄9宗、8宗及7宗，躋身第三至第五位。其中匯璽與名城樓齡較新，且均屬鐵路沿線物業，深受內地買家鍾情。

華懋旗下尖沙咀單幢新盤瑜意。

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