恒地壹沐第二期次輪賣50伙再沽清　即日加推50伙　折實548.8萬起

恒地（0012）旗下土瓜灣道住宅項目壹沐HIGHWOOD第二期，昨日（13日）展開次輪銷售賣50伙，在一個半小時內全數沽清。發展商表示，首兩輪銷售以價單形式發售的200伙單位全數沽清，五天内套現逾14億元，亦加推第5號價單，涉及50伙，入場費548.8萬元起。同時落實周日（17日）以先到先得形式推售50伙。



加推50伙 折實售548.8萬起

加推第5號價單涉及50伙，實用面積由273至512平方呎，屬一房至三房，價單定價609.8萬至1,470.9萬元，呎價22,337至28,729元；扣除最高10%折扣後，折實售548.8萬至1,323.8萬元，折實呎價由20,103至25,856元。

當中入場單位為2座7樓Q室，實用面積273平方呎，屬一房間隔，折實售548.8萬元，折實呎價為20,103元。

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