新地荃灣形瑨加推87伙　入場費634萬　折實均價18613元

新地（0016）荃灣東橫窩仔街住宅項目形瑨（Lime Spark） 周六（16日）次輪發售121伙，即日沽清全數單位，發展商昨日加推4號價單，涉及87伙，折實平均呎價為18,613元。



新一張4號價單全為實用面積361至364平方呎的兩房（開放式廚房）戶型，扣除最高的15%折扣後，折實價634.78萬至729.04萬元，折實呎價17,535至20,029元，折實平均呎價為18,613元。

新地代理特別發展部助理總經理（銷售及市務）譚錫湛表示，與之前的價單相比，今次推出的單位是因應樓層坐向及景觀，以及間隔因素而有約2.6%輕微調整，項目將會在本周盡快推出銷售安排及於周末進行發售。

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荃灣東橫窩仔街住宅項目形瑨。

↓↓形瑨首輪銷售場面熱鬧↓↓

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提供462伙 料總地價成本近8億

項目提供462伙，戶型涵蓋一房至三房，以至特色單位。當中包括90伙一房連開放式廚房單位；兩房連開放式廚房則佔全盤近7成，涉及323伙；三房套29伙，實用面積594平方呎。另外，亦有實用面積由231至890平方呎的特色單位，涉及20伙。

翻查資料，新地在31年前以2.3億元買入該工廈及兩次補地價合計約5.7億元計，項目總地價成本近8億元，每呎成本近4,000元。

荃灣東橫窩仔街住宅項目形瑨。

荃灣東橫窩仔街住宅項目形瑨。

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