黃蜂集團1180萬買粉嶺工業區全層停車場　3個月兩度掃貨涉2350萬

最近推出全新「共享時租的士計劃」的本地初創「黃蜂集團」，新近加碼掃入一批車位。黃蜂集團最新以約1,180萬元買入粉嶺工業區多利工業大廈全層停車場。事實上，黃蜂集團在今年3月份已率先入市，以1,170萬元買入新蒲崗東傲8個車位，即黃蜂集團於三個月內兩度入市，累計投資金額2,350萬元。



綜合土地註冊處資料，今年首4個月純車位註冊登記錄約1,844宗，按年上升約三成，創4年同期新高。美聯工商營業董事莊梓榮表示，上述數據反映整體物業市場交投回暖，車位資產同樣受到投資者及用家青睞。

他又指，是次「黃蜂集團」購入的停車場項目位處新界北工業地段，區內物流及工商活動活躍，車位需求具穩定支持，加上停車場屬近整層配置，有利統一管理及提升營運效率，預料可帶來穩定租金回報。

資料顯示，黃蜂集團旗下業務涵蓋共享汽車平台GoSwap及智能停車品牌ParkingBees，近日亦推出「時租的士共享計劃」，莊梓榮預計，黃蜂集團將進一步拓展自助取車點至北區，而集團早前獲「補習天王」林溢欣 YY Lam 入股後，黃蜂集團資本實力及市場關注度均有所提升，有助加快資產收購及業務擴展步伐。

黃蜂集團最新以約1,180萬元買入粉嶺工業區多利工業大廈全層停車場。

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