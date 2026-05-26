佛誕三日假期191宗新盤成交　形瑨沽清87伙　維港灣畔7383萬沽4伙

過去佛誕三日假期（23日至25日）錄約191宗成交，至於單計周六、日兩天則錄160宗成交，按周跌逾27%。當中荃灣住宅項目形瑨第三輪發售即日沽清87伙，當中有大手客斥逾4,000萬元買6伙兩房。另啟德跑道區項目「維港・灣畔」沽4伙，吸金7,383萬元。



荃灣形瑨即日沽清87伙 大手客逾4000萬買6伙兩房

新地（0016）荃灣東橫窩仔街住宅項目形瑨（Lime Spark）上周六第三輪發售87伙即日沽清，發展商表示，有買家斥資逾4,000萬元買6伙兩房，另有亦有一組買家購入3伙。同時在周日加推51伙，折實入場506.17萬元起，折實呎價17,061元起。

荃灣東橫窩仔街住宅項目形瑨。

維港・灣畔沽4伙吸金7383萬

由中國海外（0688）、九龍倉集團（0004）、恒基地產（0012）及嘉華國際（0173） 合作發展的啟德跑道區項目「維港・灣畔」沽4伙，吸金7,383萬元。

當中其中有一大手買家買入3伙，成交價由1,692萬元至1,831.9萬元，成交呎價由33,755元至32,790元。當中最貴為第2A座21樓J單位，實用面積559平方呎，屬兩房加儲物室間隔，成交額1,831.9萬元，呎價約32,771元。

啟德跑道區項目「維港・灣畔」。

海瑅灣I 連沽4伙套現逾4926萬

由信和置業（0083）、嘉里建設（0683）、嘉華國際（0173）、招商局置地（0978）及港鐵公司（0066）合作發展的將軍澳日出康城海瑅灣I 連沽4伙，套現逾4,926萬元。

最貴一伙為第2B座61樓A單位，實用面積775平方呎，間隔為三房連套房及工作間連洗手間，成交價逾1,671萬元，呎價21,564元。據知，海瑅灣 I 自3月底推出以來反應熱烈，至今累積沽出742伙，總套現金額逾65億元。

將軍澳日出康城海瑅灣I 。

大圍柏傲莊III沽2伙套現3874.4萬

新世界（0017）及港鐵（0066）合作發展的大圍站柏傲莊 III 沽2伙，套現3,874.4萬元，分別位於第1A座及第8B座，屬四房套及兩房間隔，成交價分別為2,428萬元及1,446.4萬元。當中最貴為第1A座10樓A單位，實用面積991平方呎，採四房套連工作間間隔，以2,428萬元沽出，呎價24,501元。

大圍站上蓋柏傲莊III。（夏家朗攝）

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