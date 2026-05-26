大坑宏豐臺10號現樓豪宅再度放售　涉兩幢別墅、總面積超過1萬呎

2022年6月份公佈樓書的大坑宏豐臺10號現樓豪宅項目，近年於市場上放售，惟一直未錄成交。業主承建商家族最新再委託代理推出，以現狀交吉形式出售。項目總實用面積約10,772平方呎（資料根據售樓說明書），已批則建築面積約12,330平方呎（資料根據屋宇署已批圖則）



第一太平戴維斯表示，物業為罕有全玻璃幕牆設計的獨立別墅，亦可靈活用作兩幢別墅使用。1號及2號別墅的實用面積分別約5,238及5,534平方呎，客廳層與層之間高度約4.49米。兩幢別墅分別設有四套房及五套房間隔，並附設工人房，切合豪宅需求。

每幢別墅均設有私人地下車庫，可停泊約3至4輛車，另配備平台花園及天台花園，提升整體生活空間。物業同時配備全屋智能家居系統（Control4），包括保安監控、智能燈光及溫度調節等功能，提升居住舒適度及便利性。

大坑宏豐臺10號現樓豪宅。（第一太平戴維斯提供）

翻查資料，上述豪宅早於2022年6月公佈樓書，其後在2023年6月份委託代理透過俗稱「賣殼」的買賣公司股權形式推出放售，當時市值約5.5億元。而值得留意，該項目在2021年8月份亦曾放售，當時估值高達約7億元。

賣方具承建商背景

據了解，上述豪宅項目賣方為Ocean Eagle Enterprises Limited持有，具承建商背景，自行重建上述豪宅，據悉目前已完成裝修，新買家可隨時入住。

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大坑宏豐臺10號項目在去年6月份上載樓書。據樓書資料，項目由6伙組成，樓高4層，實用面積172至5,238平方呎。樓書資料顯示，當中單位A室、B室為特色戶，分別涉及地下、一樓至三樓連天台，實用面積各為4,178及5,238平方呎。面積最大的單位為A室，屬兩房套房間隔，實用面積5,238平方呎，連平台291平方呎及天台894平方呎，地下位置2個車位。

另外，2樓C室採開放式設計，實用面積730平方呎，料由買家自行間隔，地下位置亦附2個車位。至於3樓就設D、E、F室，實用面積僅172至205平方呎，均設有梗廚。

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