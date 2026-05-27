新世界中環擺花街商業地盤傳獲10億洽購　每呎地價約1.5萬

新世界（0017）繼續沽售旗下物業。該集團所持有的中環擺花街9至19號商業地盤，新近買家以10億元洽購至尾聲。該項目於早年完成收購統一業權，料可重建約6.6萬平方呎商業樓面。



上述中環擺花街9至19號商業地盤，原為一列舊樓，現時物業已拆卸。項目鄰近中環半山扶手電梯，鄰近大館、石板街等旅遊熱點。

該物業地盤面積約4,450平方呎，可重建商業樓面約66,706平方呎，以最新財團洽購價10億元計算，每呎樓面地價近1.5萬元。

地盤業主公司董事包括新世界高層

翻查資料，上述中環擺花街9至19號商業地盤的業主為威銘置業有限公司（WINMARK PROPERTIES LIMITED），其公司董事包括新世界首席財務總監兼執行董事劉富强、執行董事薛南海等。

花4年統一業權 批建22層商廈

據悉，新世界2018年起積極透過收購該地段舊樓住宅單位及地舖，2019年以約3,500萬元購入擺花街11號低層地下舖位，累計在該地段投放逾8億元資金。發展商於2020年，就11至17號涉及4個地段的2幢舊樓，合併申請強拍，同時間收購其他業權，包括2022年以8,280萬購入中環擺花街11號地舖，呎價8.28萬元，其後正式統一業權。

項目獲批興建一幢22層及另有1層低層地下的商業大廈，總樓面面積約66,706平方呎。

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