古洞第24區住宅地本周五截標　最高估值37億

新界古洞第24區住宅用地，將於本周五 (23日) 截標。綜合市場對地皮的估值介乎35億至37億元，每呎樓面地價約7,100元至7,500元。

是次招標地皮位於古洞第 24 區（粉嶺上水市地段第278號）、屬粉嶺公路以北方向，鄰近石仔嶺花園。地皮面積82,065平方呎，指定作非工業（不包括倉庫、酒店及加油站）用途，以地積比率約6倍計，最高可建總樓面面積約49.24萬平方呎，當中，私人住宅部份不得多於41.03萬平方呎。項目發展期於2027年9月30日截止。

地盤北面被劃作梯台式平台範圍，不得高於地面水平以上5米，層數不得高於一層，並須在地面指定位置，設通道以直接通往地盤北面擬議中的市鎮中心。此外，發展商亦須就發展項目提交污染評估、噪音影響、渠務影響以及污水收集系統影響的評估報告。

古洞第24區住宅地，位於粉嶺公路以北。（地政總署圖片)

普縉：新地高價奪鄰近25區地 反映市場看好

普縉執行董事及企業發展部總監（估值及物業管理）張聖典表示，古洞第24區住宅用地，位處古洞北新發展區，鄰近規劃中的北環線古洞站，預料每呎樓面地價約為7,500元，估值約37億元。

據資料，北環線將分兩期發展，古洞站預計2023年動工、2027年竣工；而整條北環綫料於2034年完工。

張聖典又指，上述地皮貼近古洞第25區住宅用地，該地皮由新地（0016）今年4月份以86.14億元奪得，每呎樓面地價約7,183元，較市場估值高逾四成，反映市場整體看好古洞區未來發展，另考慮到項目將設通道連接未來市鎮中心，故對上述用地估值為約37億元。