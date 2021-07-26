屯馬開通｜土瓜灣二手交投旺　單幢盤喜築呎售2.2萬創新高

屯馬線6月底全線開通，刺激土瓜灣一帶的單幢樓及大型屋苑錄高價成交。其中，入伙不足三年的單幢盤喜築，有高層全海景一房單位，以838萬元沽出，呎價逾2.22萬元創屋苑新高。

區內新婚客看中優質海景

中原地產分行經理吳子麟表示，喜築高層H室，實用面積377平方呎，一房間隔，連露台，睡房可望全海景，業主最初開價850萬元，最終略為減價至838萬元售出單位，呎價22,228元，創呎價新高紀錄。

吳子麟指，新買家為區內新婚客，心儀單位望靚海景，且屋苑同類放盤只此一個，故議價後拍板入市，買入自用。據了解，原業主於2018年1月以721萬元一手購入單位，持貨逾三年，現帳面獲利117萬元離場，單位期內升值16%。

翔龍灣極高層戶 10年升值近九成

至於區內大型屋苑翔龍灣一伙高層兩房戶，以每呎約2.28萬元成交，為屋苑去年2月後近一年的新高水平。土瓜灣翔龍灣2座極高層單位，實用面積約367平方呎，兩房間隔，本月中以838萬元易手，呎價約22,834元。

原業主在2011年以445萬元買入上述單位，是次易手帳面升值393萬元或88%。翻查資料，去年2月翔龍灣同座同層H室，面積約367平方呎，以886萬元沽出，成交呎價高達24,142元。

啟岸連錄兩伙千萬成交 呎價逾2.4萬

至於近月才入伙、鄰近土瓜灣站的新盤啟岸，近一個月連錄兩宗兩房戶成交，分別為20樓及23樓A7室，實用面積同為424平方呎，成交價分別為1,032.7萬及1,052.48萬元，呎價約24,356元及24,823元。