黃竹坑站2期揚海示範單位曝光　本周內開價｜多相

由嘉里建設（0683）、信和置業（0083）及港鐵（0066）合作發展黃竹坑站港島南岸第二期揚海，醞釀推售，今日（23日）開放3個示範單位予傳媒參觀。嘉里香港區總經理湯耀宗指，本周內會公布第一張價單，價錢參考一期項目及南區其他樓盤。他透露，第一批發售單位將包括一房至三房戶型。

今日開放予傳媒的3個示範單位，其中一個為經改動及連裝修示範單位，參照1座（1A）18樓E室，實用面積497平方呎，採兩房間隔。示範單位設於鰂魚涌英皇道嘉里中心2樓，明日開放予公眾參觀。項目上周已上載樓書。

嘉里香港區總經理湯耀宗指，本周內會公布第一張價單，價錢參考一期項目及南區其他樓盤。

【揚海連裝修示範單位直擊】

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兩個示範單位參照1座（1A）18樓E室，包括一個經改動連裝修及一個清水房，實用面積497平方呎，採兩房間隔，客飯廳呈長形佈局，開放式廚房，客飯廳外接露台。浴室為黑廁，不設窗戶。

另一交樓標準單位，參照1座18樓B室，實用面積為941平方呎，三房間隔，客飯廳呈長形、約佔300平方呎。此室採梗廚設計，客飯廳外接露台，浴室設有窗戶。其中兩間客房呈正方形佈局，主人房則為長形、明廁並有落地大玻璃，外接工作平台。

【揚海交樓標準單位】