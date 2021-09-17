啟德THE HENLEY III下周一售81伙　暫收逾1200票　超購近14倍

恒地（0012）旗下啟德新盤THE HENLEY III，鐵定於下周一（20日）展開次輪銷售合共81伙單位。恒基物業營業(一)部總經理林達民表示，THE HENLEY III共錄得1,208票登記數字（中介人佔24票），以次輪推售81伙計算，超額認購近14倍。

據銷售安排顯示，次輪銷售將分A1、A、B1、B四輪揀樓，當中A及A1組為大手組別，買家需認購至少1伙指定500平方呎以上單位、或購入最少2伙及最多4伙單位，而於大手客時段結束後，有剩餘可供出售的指明住宅物業將於B輪出售。項目將於9月20日下午3時截票。

THE HENLEY III 上周三（8日）推出3號價單，共涉81伙，單位實用面積介乎229至778方呎，涵蓋開放式至三房戶型，折實售價由615.98萬至2,543.24萬元，折實呎價由25,631元至34,059元，整批折實平均呎價為28,803元。

THE HENLEY 位於啟德沐泰街，分三期發展，其中THE HENLEY I 已於5月推售，而THE HENLEY III 由一座住宅大樓，分為A、B兩個分翼，樓層總數35層，合共提供404伙，包含開放式戶至三房戶型，實用面積由229至778平方呎，項目預計計關鍵日期為2022年4月30日。