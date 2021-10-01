牛頭角舊樓地舖獲發展商2700萬收購　半世紀升值千倍

市區舊樓具重建價值，吸引發展商重鎚出擊，以高於市值一倍高價「落釘」。一個由長情業主持有半世紀的牛頭角定業街地舖，近月以2,695萬元沽出，成交價遠高於市值超過一倍，同時也較五十一年前的買入價2.7萬元，升值接近一千倍。

新買家曾為發展商進行舊樓收購

據土地註冊處資料，上述成交舖位為定業街18至20號地下B舖，在8月31日以2,695萬元易手，原業主於1970年以2.7萬元買入上述舖位。以最新成交價計算，舖位升值約997倍。舖位新買家為祥諾有限公司（TRUE PROMISE LIMITED），公司董事包括顧菁芬（KOO, CHING FAN）。據了解，顧菁芬或相關人士過去曾為不同發展商進行舊樓收購工作。

上述舖位面積約700平方呎，成交呎價約38,500元，現由自助洗衣店租用。而舖位所在的大廈為單幢舊樓，於1972年入伙，僅提供10個實用面積264平方呎的細單位。

舖位市值僅1000萬至1200萬

盛滙商舖基金創辦人及行政總裁李根興表示，上述舖位市值料僅約1,000萬至1,200萬元，是次成交價較市價大幅高出超過一倍，估計屬發展商收購行動。

事實上，上述舖位所在位置鄰近港鐵牛頭角站，周邊不少舊樓也正由大型發展商收購，如定富街45至47號華發樓、49至51號安賢樓、53至63號定勝樓3幢舊樓，正由內房萬科申請強制拍賣，估值逾3.59億元。