智庫博匯倡由中央協調、港府出地　沙頭角紅花嶺建800公頃新市鎮

新一份《施政報告》提出「北部都會區」構思之際，智庫組織「博匯」召集人、城市設計師張量童倡議於新界東北沙頭角範圍內，興建可容納40萬人口的大型新市鎮，取名「新探戈之城」，並建議由中央協調、港府出地，再由中港機構或企業組成的「聯合體」出資、建造和營運。落成後的部分房屋以每平方呎約5,000港元低價售予年輕人，新市鎮同時擬提供8萬個創科產業相關的就業機會。

由中港「聯合體」出資及開發土地

上述倡議的新市鎮佔地8平方公里（約800公頃），位置上屬於「北部都會區」的東面，與政府近年擬設立的紅花嶺郊野公園大部分位置重疊，該範圍現為綠化地帶。張量童預計，新市鎮可容納40萬人口，並提供8萬個與創科產業相關的就業機會。

他續指，新市鎮以公私營合作模式開發，由中央協調、港府出地，並由中港機構或企業組成的「聯合體」出資、策劃、建造和營運，大大減低港府支出。張量童補充，由於上述選址不涉及任何棕地，亦非法定郊野公園，土地是以招商形式、由私人負責發展，同時可考慮引入內地勞工，盡量壓低成本，故在不計及地價下，新市鎮估計每呎成本價約為4,000港元內。

擬建6.4萬伙平價居屋 每呎5000元售予港人

而所建的房屋單位擬以4：3：3比例分配，即40%為出售居屋、30%為私人房屋、30%為公共出租房屋。當中，出售居屋涉6.4萬伙，預計可供16萬人居住。張量童指，上述出售居屋設有轉售限制，不會在私人市場流通，故不會衝擊現有私樓市場。

此外，新市鎮內的房屋建議引入人均居住面積，公屋及私樓分別為24及27.3平方米（約258及294平方呎），並以每平方呎約5,000港元的價格出售予合資格的香港市民，尤其為年輕人提供可負擔房屋。張量童預計，如順利推行，首批居民最快2027年底可入住。

由於新市鎮定位為職住平衡的創科園區，故擬為年輕人提供廉租「創科工作室」。同時，新市鎮北面連接深圳邊界位置，故倡議設立「深港特別通行區」，以便兩地科技人員往來及交流。交通基建上，則建議以捷運系統連接港鐵上水及粉嶺站。

對於《施政報告》提出的「北部都會區」，張量童認為仍屬概念階段，欠缺細節，而且當中約600公頃的土地屬零散，故規模效益成疑，至於執行上、財務上的可行性亦不容忽視。

此外，就上述倡議的新市鎮與政府近年擬劃作「紅花嶺郊野公園」的地段重疊，張量童認為生態保育重要，但亦需要與城市的住屋需求、社會和經濟發展間取得平衡，並指港府應重新檢討該範圍劃成郊野公園的想法。