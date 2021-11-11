花旗置業調查：90後首置客平均獲「父幹」254萬　較十年前升4.5倍

花旗銀行近月進行「2021年第三季市民置業意向調查」，結果顯示，對未來十二個月樓價樂觀的受訪者比例，從第二季高位54%，回落至今季的38%。調查又發現，近年不少90後首置人士獲家人資助上車，平均資助金額更由十年前的46萬元，勁升4.5倍至254萬元，反映不少年輕首置客獲得實力強勁的父母支持。

入市意欲、活躍睇樓數字減少

港人入市意欲出現回落，花旗銀行零售銀行業務主管李貴莊指，「認為現在是上車好時機」的受訪者僅約4%，較第二季的7%有所下跌；而「有置業意欲」的受訪者則有13%，按季微跌1%。睇樓活動同時也出現減少，活躍睇樓人士由第二季的11%降至第三季的7%。該批活躍睇樓人士之中，有63%表示會考慮在入市時申請按保（按揭保險計劃）。

僅18%受訪者有信心未來十年置業

調查又發現，僅18%非業主受訪者有信心在未來十年置業，數字較上兩季度稍跌，該批受訪者認為適合他們的單位平均樓價為580萬元，此數字較十年前的270萬元多出115%。有興趣置業受訪者中，有57%期望樓價進一步下跌才會入市，平均期望跌幅約26%，與賣家希望高於市價4%才出售物業，兩者存重大距離。

調查又指，現時的置業人士買樓取態更為嚴謹，十年前有高達約70%的置業受訪者表示會在參觀5個樓盤內、或在三個月內作出置業決定。不過最新數字降至58%，反映置業人士傾向謹慎。

八成90後首置上車客獲家人資助

本港樓價高企，不少上車客需要家人資助首期。調查結果指，近十年成功置業的受訪者中，67%表示獲得家人資助，較十年前多出15個百分點。若只計算30歲以下首次置業人士，比例更高達80%，遠較十年前的56%為高。

至於家人資助金額亦由十年前的50萬元，大幅攀升至現時的186萬元，若只計算30歲以下首次置業人士，家人的資助金額更由十年前的46萬元，勁升至現時的254萬元。另外，有關買樓後的裝修費用，需要借錢裝修的比例由十年前的7%升至16%，但裝修費佔樓價的比例則由7%降至3%。