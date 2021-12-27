租樓攻略｜康城湧逾360個放租盤　兩房1.6萬起　啟德1.4萬有交易

年底多個新盤陸續入伙，大批租盤湧入市場，供應重鎮仍是日出康城及啟德兩區。單計日出康城已有5個項目正在或即將收樓，涉近3,700伙；至於啟德兩盤則合共有逾1,670伙，近日頻頻錄租賃，現最平叫租由1.4萬元起，如有意在農曆新年前搵「筍」租盤，大可從此兩區入手。

啟德尚．珒溋一房叫租1.6萬起

屯馬線今年6月底全線開通後，啟德區終於再有新盤入伙，為合景泰富（1813）及龍湖（0960）合作的尚．珒溋，以及嘉華（0173）嘉峯匯，兩盤分別提供667及1,006伙。

其中尚．珒溋12月中上旬已陸續通知收樓，約大半個月已速錄約20宗租賃成交。港置區域董事胡耀才指，尚．珒溋2座中層G室，面積654平方呎三房，原叫價2.8萬元，放盤兩日即獲外區客以2.6萬元承租，減幅7%，呎租39.8元，回報1.8厘。

至於同座中低層K室，一房間隔，面積約334平方呎，業主以1.7萬元放租，終減價2,000元至1.5萬元租出，呎租44.9元。據知，現時尚．珒溋有近100個放租盤，一房叫租約1.6萬元起、兩房叫租約1.9萬元起、三房叫租約2.5萬元起，由於盤源供應多，租金有議價空間。

至於毗鄰的嘉峯匯，現時有逾170個放租盤，叫租由1.4萬元起，屬於低層、面積287平方呎的一房戶型。中原地產啟德分行經理施蒂文表示，嘉峯匯早前已錄首宗租賃，為1B座低層E室，面積289平方呎，一房間隔，以1.38萬元租出，呎租47.7元。單位業主去年11月以718.1萬元購入單位，現回報2.3厘。

SEA TO SKY 有逾160個放租盤

至於日出康城的SEA TO SKY、MONTARA及GRAND MONTARA 同樣正在交樓，合共為區內帶來逾360多個租盤供應。

當中，SEA TO SKY於12月初開始錄得租賃，為1座中高層E室，實用面積467平方呎、兩房，原以1.9萬元放租，終以1.58萬元租出，呎租33.8元。SEA TO SKY目前有逾160個放租盤，由於項目只提供兩房至四房戶型，現時兩房戶最平叫租由1.6萬元起。

至於同區的MONTARA及GRAND MONTARA，中原地產高級分區營業董事伍錦基表示，現有放租盤約203個，入場租金由1.45萬元起，屬於2B座高層戶，實用面積369平方呎，一房間隔，即呎租約39.3元。MONTARA早在9月底已開始錄零星預租，近期租賃成交呎租介乎30元至34元不等。