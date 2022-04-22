新盤戰｜MIRROR Jer低調現身展覽廳　鄧麗欣為大角咀盤拍宣傳片

疫情放緩，社交距離措施亦逐步放寬，多個新盤群起推出銷售，發展商大打明星牌吸客。其中，人氣男團MIRROR成員柳應廷（Jer），今日（22日）全身黑色裝束現身錦上路站新盤柏瓏 I 展覽廳；而大角咀利奧坊．壹隅發展商則邀得藝人鄧麗欣拍攝樓盤宣傳短片。

Jer低調參觀柏瓏 I 未知有否入票

由信置（0083）、嘉華（0173）、中國海外（0688）合作發展的錦上路站第一期發展項目第1A期柏瓏 I ，昨日（21日）已開放展覽廳，首日吸引超過6,000人參觀。市場消息透露，人稱「Jer」的MIRROR成員柳應廷，今日亦親身前往展覽廳，參觀項目示範單位。

市場人士更透露，Jer是由中原代理帶往展覽廳參觀，不過暫時未知有否登記入票。據代理提供的相片，Jer全身穿上黑色服裝，同時戴上黑色漁夫帽及口罩，相當低調。參考柏瓏 I 早前公布的首批單位價單，最平一房戶折實售607.99萬元起，而最貴的一伙三房折實售價近1,400萬元。

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恒地邀鄧麗欣拍宣傳片

至於昨日公布首張價單的恒地（0012）大角咀利奧坊．壹隅，邀得女演員鄧麗欣於項目展銷廳拍攝樓盤宣傳短片，並於日內上載到社交平台。

恒地營業（二）部總經理韓家輝表示，很高興邀得鄧麗欣參與拍攝，期待短片出爐。項目今日起開放示位予公眾參觀，周日起開始收票，最多可「一客三食」，將視乎反應考慮加推單位，預計下周將落實銷售安排，最快下月初作首輪推售。

利奧坊．壹隅首批涉及123伙，折實售價由499.516萬元起，為開放式戶型。

【柏瓏 I 示範單位直撃】

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【利奧坊．壹隅示範單位】