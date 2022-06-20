90後疫市創業變停業　美容院白交租、白出糧3個月損失逾50萬

近日本港疫情再度反覆，確診宗數連續五日超越千宗水平。有90後於去年疫情回落時決定創業，投放十年積蓄、涉逾百萬元「瞓身」合資開設醫學美容店。惟不久即遇上第五波疫情大爆發，未開業已先停業三個多月，期間「白交租、白出糧」，損失至少50萬元。現店舖開業約一個多月，生意額只達預期六成，她估計需一年時間才能回本。

原定今年1月初開業 已訂好花籃

醫學美容店合夥人、90後陳凱晴Cherry指，在第五波疫情發生前的數個月，當時確診宗數處低位，以為疫情接近尾聲，滿懷信心籌備創業。其店舖原定今年1月中開幕，當時已廣邀親友、合作夥伴，甚至已訂好花籃，卻在開幕日前數天，政府宣布部分處所需要停業，包括美容店，「心情也由天堂跌落谷底」。

陳凱晴指，店舖延遲三個多月才開業，損失逾50萬元。（羅君豪攝）

停業期照交租、出糧 「每日諗點樣繼續生存」

她憶述，店舖足足延遲了三個多月才開業，停業期間幾乎沒有任何收入，曾嘗試在網上進行推廣，希望吸引買家網上預購美容服務，又在網上銷售健康產品，但相關收入不足以抗銷停業損失。

沒有收入的同時，尚要面對交租壓力。她指，店舖所租用的旺角銀座式商廈樓上舖，面積約2,500平方呎，每月租金約10萬元，「停業期間每個月係白交租、白出糧，雖然業主有減租，但停業三個多月損失超過50萬，好無奈，每日係諗點樣可以繼續生存。」

雖然獲得業主體諒減租，但過程也用上「九牛二虎之力」。她解釋，由於業主一方為大集團，架構上需要多個部門審批，在多次聯絡業主代表後，幸好最終獲減租約三至五成，「算係不幸之中大幸」。而由於店舖開業前已聘用4位治療師，但一直未知停業措施何時結束，最終把停業期間的部分日子轉作前期培訓，保住員工飯碗及減少薪金支出。

合夥創業投資額逾四球 個人佔逾百萬

Cherry透露，她在醫學美容相關行業有約十年經驗。最初由美容院的接待員做起，其後嘗試轉做銷售工作約六至七年，近三年前再轉至銷售醫學美容儀器的公司工作。是次她與兩名伙伴以合夥形式開舖，前期投資額超過400萬元，她作為合夥人之一，投入個人積蓄亦超過100萬元。

店舖5月開業後，她指生意只達到心目中的六成，她估計，仍需要兩至三個月時間，整體市道才能回復至疫前水平。她原本預計回本期約六個月，惟停業接近半年，她估計回本期要九個月至一年。

美容行業向來競爭激烈，疫情下更難生存，Cherry仍對前景感到樂觀，更認為未來一段長時間此行業也不會萎縮。她指，科技發展每日在進步，美國、韓國等地現時仍有不少企業不斷開發新的美容儀器。

例如疫情下人人外出均配戴口罩，不少女生索性「連妝都唔化」。不過Cherry指長期配戴口罩，令面部易有大量細菌滋生、油脂分泌增加等，其店亦引入口罩機，提供口罩機療程，以配合市場所需。她期望疫情緩和後，生意趨向穩定，冀兩年後於港島區開設第二間分店。