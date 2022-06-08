美聯：港業主供滿樓比率達66%　支持樓市向上

2022年上半年，樓價呈先跌後回穩的「U形走勢」，美聯預計，下半年樓市將延續次季反彈走勢，料全年樓價升幅可達5%。該行又指，目前自置家庭中，已供滿樓的家庭約85.8萬戶，業主「供滿樓」比率高達66.1%，相信業主持貨力強勁為樓市帶來支持。

布少明：估全年樓價升約5%

美聯物業住宅部行政總裁（港澳）布少明今（8日）表示，首季疫情嚴峻，大市氣氛偏靜，新盤市場幾近冰封，直至確診人數由高峰回落，加上限聚措施陸續放寬，刺激次季一、二手交投升溫，樓價亦由低位回升。據「美聯樓價指數」顯示，本港第一季樓價下跌約3.3%，第二季開始收復失地，季內暫累升約1.84%，今年至今樓價跌幅收窄至1.56%。

美聯物業布少明指，本港五年間多了約5.9萬個家庭供滿樓。旁為劉嘉輝。

上半年樓價「U形走勢」 累挫1.56%

布少明預計，下半年本港低息持續，加上短期住宅新供應難大增，支持樓價全年可錄約5%的升幅。

美聯物業首席分析師劉嘉輝則表示，近年政府於賣地計劃上較具彈性，就市場情況作相應調整，在確保穩定且持續釋出土地的同時，若標書「未到價」亦不會賤賣地皮，因此地價未見大幅下調。

供滿樓業主可加按 以助家人置業

此外，劉嘉輝又指，據政府統計處公佈的2021年人口普查資料，全港約有130萬家庭住戶居於自置居所，而自置家庭中已供滿樓的家庭約85.8萬戶，沒有按揭供款的比率（即業主供滿樓比率）達66.1%，比起2016年的79.9萬戶，五年間多了約5.9萬個家庭供滿樓，比率亦進一步上升。

上述數字不但反映目前業主持貨力強，這批供滿樓的業主更可透過加按物業或儲蓄，協助其他家庭成員置業，為樓市帶來支持作用。

美聯下半年擬增聘1000人

至於下半年集團部署方面，布少明指，下半年有望延續次季升勢，成交量將由今年上半年估計錄得約22,000宗，增逾36%至30,000宗。為迎接未來新盤攻勢，集團打算續擴充，下半年目標增聘1,000人及增加30間分行，在策略據點設立舖位。

布氏又表示，集團品牌邁向50周年，今日（8日）推出限量版「美聯成立邁向50周年紀念」NFT，贈予業績表現亮麗的前線營業員及主管，以作嘉許及鼓勵。