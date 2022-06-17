歷史建築｜灣仔南固臺所在地改劃綜合發展區　作住宅及保育項目

城規會今日（17日）宣布修訂灣仔分區計劃大綱核准圖，修訂項目主要涉及區內多個項目，其中把一幅位於山坡臺1、1A、2和3號、捷船街1至5號、船街53和55號的用地及毗連船街的一塊狹長的土地，由「休憩用地」地帶、「住宅（丙類）」地帶及「政府、機構或社區」地帶改劃為「綜合發展區」地帶，作擬議住宅及保育項目。

上述修訂地盤由合和實業持有，鄰近合和中心。資料顯示，合和實業在2018年4月已就上述地盤，向城規會申請改劃作住宅項目。整個地盤佔地約2.61萬方呎，當時擬以5倍地積比興建1幢綜合用途大樓，住宅樓面約12.7萬平方呎，將提供255伙，非住宅樓面則約3,186平方呎。

南固臺擬作證婚場地

當時申請人指出，作為一級歷史建築物的南固臺，將納入休憩用地，並會被用作非牟利用途，如用作一個可容納最多約50個座位的證婚場地。

日佔時期南固臺曾作慰安所

翻查資料，南固臺現為荒廢大宅，建築風格融合中西元素，外牆以紅磚建成。該大宅由香港富商杜仲文於1917年買入地皮興建，及後在1921年轉售予當時擔任永安百貨副司理的弟弟杜澤文。

不過在1943年日本佔領香港期間，杜澤文死於大宅之內，南固臺亦落入日本人手上，成為慰安所。直至1988年，杜氏家族把南固臺以約1,600萬元轉售予合和實業。