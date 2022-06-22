美聯工商舖正式通過改名「鋑聯控股」　黃建業、盧展豪連任董事

美聯工商舖（0459）公布，今日（22日）舉行的股東周年大會上，經過按股數投票表決之方式，大比數通過所有決議案，包括公司之中英文名稱由「美聯工商舖有限公司」及「Midland IC&I Limited」，更改為「鋑聯控股有限公司」及「Legend Upstar Holdings Limited」之決議案，獲高達99.99%的高票通過。

此外，主席黃建業、行政總裁（工商舖）盧展豪，以及執行董事黃耀銘同以逾99%的贊成票數成功連任董事。該集團獨立非執行董事沙豹、黃宗光及李偉強皆獲得高票贊成連任。

盧展豪料下半年成交量升一成

美聯工商舖行政總裁（工商舖）盧展豪表示，上半年本港爆發第五波疫情，企業再推在家工作，加上嚴格的防疫措施影響零售消費，導致投資者入市更趨審慎，工商舖的上半年交投已創出近年的新低。疫情發展固然拖累今年的成交價量，惟現時疫情受控，投資氣氛逐漸恢復正面，必會對後市成交形成支持。

盧展豪又指，長遠而言，香港仍然是國際金融中心，在現時環球高通脹環境下，本港工商舖物業對投資者仍然有很高的吸引力，相信今年下半年成交量會轉趨平穩，下半年料達約2,850宗，較上半年升約一成。