旺角MK居停酒店全幢放售　意向價約4億

再有酒店物業推出市場放售。戴德梁行表示，獲委託獨家代理放售旺角長沙街11號全幢酒店物業，意向價約4億元。

連酒店牌照出售 涉100間客房

是次放售的酒店物業位於旺角長沙街11號，名為MK居停（前MK酒店），鄰近彌敦道及登打士街，酒店樓高19層，建築面積逾2.6萬平方呎，共提供100間客房。物業現以現狀連酒店牌照出售。以意向價4億元計，即每呎約1.53萬元，每間房價值約400萬元。

該行指，由於城規會正批准展開改劃，放寬彌敦道兩旁商業用地地積比率，將由12倍提升至15倍；高度限制則由水平準基準上110米放寬至140米。預料上述物業的建築面積料增加約6,560平方呎，如採取擴展物業方案，可增建相等於5層商業樓面。

旺角長沙街11號全幢酒店物業放售，意向價約4億元。（戴德梁行提供）

過去兩年全港錄9宗酒店成交

戴德梁行資本市場部董事楊禮雄表示，過去兩年，香港共錄得9宗酒店成交。旺角區可出售之酒店寥寥可數，對上成交是2020年中新填地街423至425號逸豪酒店，當時以2.6億元易手，平均呎價約14,860元。

他認為，以上述放售物業的意向價計，平均呎價約1.53萬元，而樓面面積料可新增約25%，具投資潛力。他又指，隨著政府防疫措施逐步放寬，旅遊業及其相關業務隨時重新投入服務，預料旺角區將是其中一個率先反彈地段。