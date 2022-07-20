古洞北、粉嶺北地皮改劃私樓、公屋　提供6080伙

政府致力發展北部都會區，並積極透過改劃土地增加房屋供應。規劃署近日正式修訂方案，擬把古洞北、粉嶺北多幅地皮，改劃為住宅發展，合共6,080伙，其中古洞北的兩幅地皮將提供1,780伙，用作私人住宅。

據規劃署最新文件，古洞北第32區及34區兩幅位於青山公路古洞段以北的地皮，將會由「商貿科技園」地帶改劃為「住宅(乙類)1」地帶，地積比率由3倍提升至4.2倍。規劃署指出，上述兩幅地皮將作私人房屋發展，地盤面積約2公頃及0.9公頃，合共提供約1,780伙。

此外，同樣位於青山公路古洞段以北、鄰近燕崗的兩幅地皮，則會由「綜合發展區」地帶改劃為「住宅(乙類)2」地帶或「住宅(兩類)1」地帶。兩幅地皮也將用作私人住宅發展，前者地積比率限制為3倍，後者地積比率為1.1倍，最高建築物高度限制為3層。

悟桐河兩地提供4300伙公屋

粉嶺北方面，悟桐河一帶多幅土地將會改劃，其中悟桐河以南的粉嶺北第5區，個別地皮由「政府、機構或社區」地帶土地，將改劃為「住宅（甲類）5」地帶，地積面積分別約2.15公頃，地積比率分達4.85倍，提供2,400伙。至於另一幅粉嶺北第6區地皮，將「住宅(甲類)2」地皮，將改劃為為「住宅(甲類)6」地帶，地積面積約1.5公頃，地積比率分別達6.5倍，提供1,900伙。

而粉嶺北第3區文錦渡路以西的地皮，則由「政府、機構或社區」用地，改劃為「物流設施」地帶，高度制度為100米。該幅物流地約5.18公頃，預計可建樓面約390萬平方呎。

古洞北、粉嶺北發展密度擬放寬20%至30%

規劃署又指出，除以上擬議修訂，就古洞北、粉嶺北餘下階段範圍內在大綱圖上劃作住宅的用地，當局已檢視它們的發展密度，以增加房屋供應。當局會根據現行政策將公營房屋及私營房屋用地的發展密度從大綱圖的限制分別放寬30%及20%。有關放寬地積比率及建築物高度限制的建議將根據《城市規劃條例》第16條提交城規會考慮。