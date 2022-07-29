東涌配電站項目條款優化後成功批出　美聯：反映政府積極回應市場

去年流標的港鐵（0066）東涌牽引配電站物業發展項目，在補地價金額大跌25%及調整招標條款後，成功批出，由華懋集團奪得。美聯測量師行董事林子彬認為，項目招標條款有所優化，反映政府積極回應市場，增加未來供應。

林子彬表示，東涌配電站發展項目鄰近未來新港鐵站，項目規模大，在招標條款調整後，增添投得項目的財團的發展彈性，料減低投資風險，反映政府及港鐵積極回應市場並增加未來供應，亦反映發展商對區內後市仍見信心。

華懋料享協同效應

他指出，是次投得項目的華懋，早前在對面亦投得一幅商業地，料可配合協同效應，其出價亦較進取，並投得項目。

林子彬又指出，即使發展商在入標態度上因應市況而出價較審慎，惟在招標條款上因應市況而作調整，項目成功批出，無疑對未來供應帶來好處，以滿足市場需求。

東涌牽引配電站物業發展項目鄰近映灣園。（張浩維攝/ 資料圖片）

是次批出東涌牽引配電站物業發展項目，位於東涌文東路及毗鄰東涌北公園，一條馬路之隔為大型私人屋苑映灣園。項目將建於東涌牽引配電站及其鐵路設施上方，住宅樓面面積上限約為94萬平方呎，料可提供1,400至1,800伙。據市場資訊，上述項目連同補地價計，地皮估值約32.9億至55.4億元，每呎樓面地價約3,500元至5,900元。

補地價金額大跌25%

早前有消息透露，項目的招標條款較去年有所調整，如項目補地價金額由去年的逾47.65億元，大幅回落至35.475億元，最新每呎補地價約3,776元，較去年招標回落超過12億元或25.5%。

此外，去年招標時，發展商需要提交一筆期費用，同時設有分紅比率至少15%的條款。不過最新招標條款有所調整，發展商僅需要支持定額1億元的金額，而分紅比率由發展商提出，未有設下最低水平。